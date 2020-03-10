Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Кабмін призначив виконувача обов'язків міністра енергетики

Кабмін призначив виконувача обов'язків міністра енергетики
21:17 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Віталій Шубін був обраний на тимчасове виконання обов’язків міністрів.

Уряд уповноважив першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля України Віталія Шубіна на тимчасове виконання обов’язків міністрів.

Відповідне рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну 10 березня, повідомляє Урядовий портал. 

Віталій Шубін працював першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля України з листопада 2019 року. 

Народився 1982 року. Закінчив у 2004 році "Київський університет туризму, економіки і права" за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація – юрист, та у 2011 році Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю "Державне управління", кваліфікація – магістр державного управління.

Уряд призначив в. о. голови Мінекономрозвитку

З 2004 по 2011 рік був юрисконсультом відділу претензійно-позовної роботи, юрисконсультом ІІ категорії, юрисконсультом І категорії, провідним юрисконсультом, начальником юридичного відділу Департаменту правового забезпечення Державного підприємства "Енергоринок". 

З 2011 по 2014 рік займав посади у "ДТЕК". 

У 2014 — 2016 роках працював у ТОВ "Енергетичні ресурси України". 

Протягом 2017 – 2018 років - працював директором, директором за сумісництвом ТОВ "Арцизька вітрова електростанція", а також очолював за сумісництвом ТОВ "Ізмаїльська вітрова електростанція", ТОВ "Кілійська вітрова електростанція", ТОВ "Суворівська вітрова електростанція" на Одещині. 

З 02.2018 до моменту призначення першим заступником міністра працював директором ТОВ "Дніпро-Бузька вітрова електростанція" на Херсонщині.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экология, Кабмин, Минэнерго, Віталій Шубін.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся