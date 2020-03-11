Скачать
П'ятниця, 13.03.2020
В Україні - перша смерть від коронавірусу
В Україні - перша смерть від коронавірусу
Україна закриває кордон для іноземців
Україна закриває кордон для іноземців
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Греція зупинила естафету олімпійського вогню через коронавірус
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена
Донька Мілли Йовович зіграє дівчину Пітера Пена

Зеленський представив нового міністра оборони (Відео)

Зеленський представив нового міністра оборони (Відео)
11:37 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента.

Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони.

"Що стосується пріоритетів роботи нового міністра, я почну з головного - це забезпечення високої обороноздатності України", - сказав глава держави.

Він привітав Тарана з призначенням і побажав йому сил, витримки і сталевого духу.

Таран народився 4 березня 1955 року в Німеччині в родині військового.

Протягом 1972–1977 рр. навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік". Після служби в армії у 1987 році закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

У 1992–1995 рр. Таран працював в апараті Міноборони. В цей же час у 1993 р. пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин для дипломатичної служби.

У 1994 році — співробітник Головного управління розвідки Міноборони.

Протягом 1995–1996 років навчався у Вашингтоні в Національному університеті оборони США, де здобув ступінь магістра за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".

Заступник міністра Мінветеранів йде у відставку

2008–2011 рр. — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

В 2011–2014 рр. — представник Міноборони при представництві України в ООН.

З квітня по серпень 2015 р. - представник України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

З вересня по листопад 2015 р. був призначений до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську.

У грудні 2015 р. призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку обіймав до квітня 2016 р.

У 2016 р. звільнений в запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зеленский, Министр, Призначення, Андрій Таран, Міністр оборони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 MARUV випустила вульгарний кліп (Відео 18+)
02 Коронавірус: десять відповідей на найпопулярніші запитання
03 Індія анулювала всі туристичні візи через коронавірус
04 МАУ скасує близько 2000 весняних рейсів
05 Том Хенкс розповів, як вони з дружиною переносять коронавірус
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
Чорнобильську АЕС закрили для відвідувачів
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
У Вінниці дитсадки підуть на карантин із понеділка
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Секретар РНБО: Нічого страшного в країні не відбувається
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся