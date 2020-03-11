Зеленський представив нового міністра оборони (Відео)

Новини України:Верховна Рада 4 березня призначила міністром оборони Андрія Тарана за поданням Президента.

Президент Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра оборони Андрія Тарана колективу Міноборони.

"Що стосується пріоритетів роботи нового міністра, я почну з головного - це забезпечення високої обороноздатності України", - сказав глава держави.

Він привітав Тарана з призначенням і побажав йому сил, витримки і сталевого духу.

Таран народився 4 березня 1955 року в Німеччині в родині військового.

Протягом 1972–1977 рр. навчався в Київському вищому зенітному ракетному інженерному училищі за фахом "військовий інженер-радіотехнік". Після служби в армії у 1987 році закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ ЗСУ за спеціальністю "Управління бойовими діями".

У 1992–1995 рр. Таран працював в апараті Міноборони. В цей же час у 1993 р. пройшов перепідготовку в Інституті міжнародних відносин для дипломатичної служби.

У 1994 році — співробітник Головного управління розвідки Міноборони.

Протягом 1995–1996 років навчався у Вашингтоні в Національному університеті оборони США, де здобув ступінь магістра за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".

2008–2011 рр. — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

В 2011–2014 рр. — представник Міноборони при представництві України в ООН.

З квітня по серпень 2015 р. - представник України в Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

З вересня по листопад 2015 р. був призначений до складу робочої групи з питань безпеки у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах у Мінську.

У грудні 2015 р. призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку обіймав до квітня 2016 р.

У 2016 р. звільнений в запас у зв'язку з досягнення граничного віку генеральської служби.