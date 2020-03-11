Кабмін звільнив голову Нацагентства з питань держслужби

Новини України:КМУ поклав тимчасово виконання обов’язків керівника цього органу на першого заступника голови агентства Володимира Купрія.

Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про звільнення Олександра Стародубцева з посади голови Національного агентства України з питань державної служби. Документ оприлюднений на Урядовому порталі.

“Звільнити Стародубцева Олександра Євгенійовича з посади голови Національного агентства України з питань державної служби відповідно до частини першої статті 871 Закону України “Про державну службу”, - йдеться у розпорядженні.

Іншим документом КМУ поклав тимчасово виконання обов’язків керівника цього органу на першого заступника голови агентства Володимира Купрія. Він керуватиме агентством до призначення в установленому порядку голови Національного агентства України з питань державної служби.

Купрій з липня 2016 по жовтень 2017 року був членом комісії вищого корпусу державної служби за квотою представників громадських об’єднань, навчальних закладів та наукових установ. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року №750-р призначений першим заступником голови Національного агентства України з питань державної служби строком на п’ять років.