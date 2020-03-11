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У ВР назвали поїздку депутатів від "ОПЗЖ" до Москви приватним візитом

У ВР назвали поїздку депутатів від "ОПЗЖ" до Москви приватним візитом
14:15 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Під час переговорів у Москві депутати висловлювали позицію виключно своєї політичної сили, а їхню поїздку можна вважати приватним візитом.

Фракція "Опозиційна платформа - За життя" ("ОПЗЖ") не була уповноважена вести переговори з представниками Державної думи РФ від імені Верховної Ради і не оформляла документів на відрядження до цієї країни, заявили в прес-службі апарату українського парламенту. 

"У зв'язку з численними зверненнями представників засобів масової інформації щодо зустрічей народних депутатів України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" із представниками Державної думи та президентом Російської Федерації 10 березня 2020 року, повідомляємо, що ці зустрічі відбулися за ініціативи політичної партії "Опозиційна платформа - За життя", - йдеться в інформації прес-служби апарату парламенту, оприлюдненій у середу. 

У повідомленні зазначено, що депутати від "ОПЗЖ" не були уповноважені на переговори з депутатами Держдуми РФ і не оформляли жодних документів на відрядження. 

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"Керівництво та представники вказаної фракції не були уповноважені вести перемовини від імені Верховної Ради України, а обговорення ними будь-яких питань під час їхньої поїздки не погоджувалось. Крім того, народні депутати, які взяли участь у поїздці до Російської Федерації, відрядження в апараті Верховної Ради України не оформлювали", - пишуть у прес-службі. 

В апараті ВР наголосили, що під час переговорів у Москві депутати висловлювали позицію виключно своєї політичної сили, а їхню поїздку можна вважати приватним візитом. 

"Таким чином, народні депутати фракції "Опозиційна платформа - За життя" здійснили приватну поїздку до Російської Федерації і під час цих зустрічей висловлювали позицію виключно своєї політичної сили", - зазначили в апараті.

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ВР, РФ, ОПЗЖ, Поїздка.
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