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Зеленський вніс до ВР законопроект про вдосконалення діяльності СБУ

Зеленський вніс до ВР законопроект про вдосконалення діяльності СБУ
21:31 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новини України:Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ (№3196). 

Президент у вівторок подав до парламенту цей законопроект як невідкладний.

Наразі документ перебуває на розгляді керівництва Верховної Ради.

Тексту законодавчої ініціативи та супровідних документів на сайті парламенту станом на вечір вівторка немає. 

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Крім цього, Зеленський вніс до парламенту також законопроекти "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України" (№3197) та "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв'язку з новою редакцією закону України "Про Службу безпеки України" (№3198). 

На сайті парламенту також поки що відсутні тексти цих законопроектів і супровідні документи до них. 

Як повідомлялося, 4 березня глава СБУ Іван Баканов заявив, що проект закону про реформу Служби безпеки України буде внесено до Верховної Ради найближчими днями.

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"Стратегічні орієнтири оновленої СБУ чітко визначені: це сучасна та ефективна служба, яка здатна нейтралізувати у своєму зародку будь-яку загрозу. Вірю, що в цьому нам допоможе новий закон про СБУ, який, я сподіваюся, днями з'явиться у Верховній Раді", - сказав Баканов із трибуни парламенту в середу, 4 березня, ввечері.

Він наголосив, що положення та норми, передбачені законопроектом СБУ, є дискусійними. "Готовий до компромісу", - наголосив Баканов.

Водночас він додав, що СБУ і до ухвалення закону змінює підходи до своєї роботи.

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СБУ, Законопроект, ВР, Володимир Зеленський.
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