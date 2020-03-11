Судової реформи Зеленського: КСУ оприлюднив рішення

Новини України:Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів

Конституційний суд України оприлюднив рішення у справі за поданням Верховного суду щодо судоустрою та статусу суддів.

Про це повідомляє пресслужба КСУ.

"Конституційний суд України 11 березня 2020 року ухвалив Рішення № 4-р/2020 у справі за конституційним поданням Верховного суду щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII, "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" від 16 жовтня 2019 року № 193–IX, "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII", - йдеться у повідомленні.

Як поінформували у Суді, за результатами перевірки оспорюваних положень КСУ визнав такими, що не відповідають Конституції України, частину першу статті 37, частину першу статті 94, пункт 3 частини третьої статті 135 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402–VIII зі змінами, внесеними Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування» від 16 жовтня 2019 року № 193–IX.

Неконституційними Суд визнав також пункти 4, 5, 6, 7, 9, 10 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону № 193–IX, частину третю статті 24, статтю 281, частину восьму статті 31, частину першу статті 42, частину третю статті 47, частину четверту статті 48 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII зі змінами, внесеними Законом № 193–IX.

Повідомляється також, що Конституційний суд закрив провадження у справі в частині перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) частин другої, четвертої статті 24 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" від 21 грудня 2016 року № 1798–VIII.

На підставі частини першої статті 97 Закону України "Про Конституційний Суд України" КСУ встановив у рішенні порядок його виконання та рекомендував Верховній Раді невідкладно привести положення законодавства України у відповідність до цього рішення.

Раніше обізнаний співрозмовник повідомив, що Конституційний суд визнав неконституційними положення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування", що передбачали скорочення чисельності суддів Верховного суду з двохсот до ста та зменшення їхніх зарплат.

Як повідомлялося, Верховна Рада 16 жовтня 2019 року ухвалила внесений Президентом України Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" (№ 193-ІХ). Він передбачає внесення змін до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя".

Закон, зокрема, визначає необхідність скоротити склад Верховного суду з 200 до 100 суддів, при цьому їхні посадові оклади зменшаться із 75 до 55 прожиткових мінімумів, тобто зі 145 тис. 200 грн до 106 тис. 480 грн.

Документ також передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами ВРП та ВККС високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Окрім того, закон розширює категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Зокрема, вона поширюватиметься на керівників ВККС і Державної судової адміністрації, які обіймали свої посади не менше року у період від 21 листопада 2013 року до 19 травня 2019 року.

У листопаді Верховний суд прийняв рішення звернутися до Конституційного суду з поданням щодо конституційності закону про судову реформу.