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Пристайко: У документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом

Пристайко: У документах НАТО немає положення про неможливість вступу країни з конфліктом
10:45 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Війна на Донбасі ускладнює шлях України в НАТО.

Україна буде членом НАТО, оскільки для цього немає жодних юридичних перешкод. Про це заявив віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, передає пресслужба Офісу віце-прем'єра.

"В основоположних документах Альянсу немає положення, яке би забороняло приєднуватися до НАТО країні, в якій триває військовий конфлікт. Тому з юридичної точки зору Україна має такі ж можливості, як і інші країни, що не воюють. Водночас, немає сумніву, що війна на Донбасі ускладнює шлях України до Альянсу", - зазначив Пристайко.

Він підкреслив, що конфлікт забирає життя українських людей, виснажує Україну, затримує цивілізаційний розвиток, заважає реалізувати критично необхідні реформи.

"На це і розраховує Росія, яка традиційно провокує нестабільність у сусідніх державах, зокрема, щоб ускладнити їхній рух до європейських та євроатлантичних структур. Яскравий приклад, як це працює - війна в Грузії. Завдання України зараз - "вирватись" з конфлікту, використовуючи всі можливі дипломатичні та інші засоби", - наголосив віце-прем’єр.

З його слів, команда Президента Володимира Зеленського працює над цим кожен день.

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"Ми неодмінно будемо в НАТО - це лише питання часу", - додав він.

Нагадаємо, раніше Пристайко розповів, від чого залежатиме рішення щодо вступу України у НАТО.

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НАТО, МЗС, РФ, Политика, Росія, Вадим Пристайко.
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