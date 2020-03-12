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Під час презентації Національної платформи примирення побили Сивохо (Відео)

Під час презентації Національної платформи примирення побили Сивохо (Відео)
13:17 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Сивохо заявляє, що невідомі зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності.

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо заявляє, що невідомі люди зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна — це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", - написав Сивохо.

Раніше він повідомив, що на презентацію платформи запрошені члени громадських організацій та міжнародної спільноти, представники Офісу Президента і нового МінТОТ, релігійних конфесій та профільних робочих груп.

У ЗМІ пізніше з'явилася інформація, що презентацію платформи зірвали активісти Нацкорпусу, самого Сивохо вдарили в спину і назвали зрадником. Співробітники поліції нібито не змогли зупинити дії Нацкорпусу.

Укрінформ намагається дізнатися деталі інциденту в поліції.

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Національну платформу примирення і єдності створила команда Сивохо в рамках виконання ініціатив Президента Володимира Зеленського щодо розробки дієвої політики гуманітарної реінтеграції Донбасу.

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Все по темі:

Минск, РНБО, Нацкорпус, Сергій Сивохо, Мінські домовленості.
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