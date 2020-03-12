Під час презентації Національної платформи примирення побили Сивохо (Відео)

Новини України:Сивохо заявляє, що невідомі зірвали презентацію Нацплатформи примирення і єдності.

Радник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Сивохо заявляє, що невідомі люди зірвали презентацію Національної платформи примирення та єдності.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Деяким мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна — це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог", - написав Сивохо.

Раніше він повідомив, що на презентацію платформи запрошені члени громадських організацій та міжнародної спільноти, представники Офісу Президента і нового МінТОТ, релігійних конфесій та профільних робочих груп.

У ЗМІ пізніше з'явилася інформація, що презентацію платформи зірвали активісти Нацкорпусу, самого Сивохо вдарили в спину і назвали зрадником. Співробітники поліції нібито не змогли зупинити дії Нацкорпусу.

Cивохо толкнули члены «Нацкорпуса» — он упал. Презентация платформы примирення была сорванаhttps://t.co/3fgXJ9OGWh pic.twitter.com/bNlbihLRK7 — Новости Донбасса (@novostidnua) March 12, 2020

Укрінформ намагається дізнатися деталі інциденту в поліції.

Національну платформу примирення і єдності створила команда Сивохо в рамках виконання ініціатив Президента Володимира Зеленського щодо розробки дієвої політики гуманітарної реінтеграції Донбасу.