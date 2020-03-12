Уряд звільнив заступників міністра культури, молоді та спорту

Новини України:Кабінет міністрів звільнив Анатолія Максимчука з посади першого заступника та Олексія Сівіріна з посади заступника міністра культури, молоді та спорту України.

«Звільнити Максимчука Анатолія Олександровича з посади першого заступника міністра культури, молоді та спорту України за власним бажанням», - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням КМУ звільнити Олексія Сівіріна з посади заступника міністра культури, молоді та спорту України за власним бажанням. Відповідні розпорядження оприлюднене на Урядовому порталі.

Як повідомлялося, після формування уряду під керівництвом прем’єр-міністра Олексія Гончарука Міністерство культури та Міністерство молоді та спорту були реорганізовані у Міністерство культури, молоді та спорту. Його очолив Володимир Бородянський.

Верховна Рада 4 березня затвердила новий Кабмін на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. МКМС вирішили знову реорганізувати. Тоді Міністерство молоді та спорту очолив Вадим Гутцайт, а посада міністра культури залишилася вакантною. Уряд поклав тимчасове виконання обов’язків міністра культури на Світлану Фоменко.