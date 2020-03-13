Кабмін перепризначив уповноваженого Мін'юсту у справах ЄСПЛ Ліщину

Новини України:Раніше Кабінет міністрів України перепризначив шістьох заступників міністра юстиції та призначив ще одного — Олену Висоцьку.

Кабінет міністрів України перепризначив Івана Ліщину заступником міністра юстиції — Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини. Відповідні розпорядження від 11 березня опубліковані на Урядовому порталі.

Зокрема, розпорядженням 264-р Ліщину звільнено з посади заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини “відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”.

Водночас, розпорядженням № 273-р його призначено на цю ж посаду.

Окрім того на Урядовому порталі опубліковане розпорядження № 265-р про звільнення Ганни Буяджи з посади державного секретаря Міністерства юстиції України 27 березня 2020 р. за власним бажанням.

Розпорядженням № 274-р покладено “тимчасово, з 28 березня 2020 р. до призначення в установленому порядку державного секретаря Міністерства юстиції України, виконання обов’язків державного секретаря Міністерства юстиції України на директора департаменту публічного права зазначеного Міністерства Кравченко Людмилу Миколаївну”.