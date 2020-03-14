Мінфін працюватиме дистанційно

Новини України:З метою зниження ризику зараження коронавірусом з понеділка, 16 березня 2020 року, Міністерство фінансів України переходить на дистанційну роботу.

Міністерство фінансів України переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу з понеділка, 16 березня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Задля збереження здоров'я співробітників Міністерства та з метою зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої вірусом Covid-19 (коронавірус), частина працівників Мінфіну виконуватимуть свою роботу дистанційно з понеділка, 16 березня 2020 року. Передовсім ідеться про осіб, які мають дітей", - йдеться у повідомленні.

У відомстві запевнили, що технічні можливості для дистанційного режиму роботи вже забезпечено.

У Мінфіні наголошують, що всі закордонні відрядження скасовано, а офіційні зустрічі проводитимуться в режимі конференц-дзвінків.

У пресслужбі запевнили, що Міністерство фінансів працює в штатному режимі та продовжує виконувати усі свої функції. Керівний склад Мінфіну присутній на своїх робочих місцях.

Раніше уряду ухвалив рішення проводити засідання в онлайн-режимі.

З 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу.

Станом на ранок суботи, 14 березня, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавіру.