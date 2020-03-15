МЗС: Закордонні дипустанови України працюють у дистанційному режимі

Новини України:Це пов’язано зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції по всьому світу.

Закордонні дипломатичні установи МЗС України продовжують здійснювати свої функції, але тимчасово — у дистанційному режимі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Особливий режим роботи - це не закриття наших посольств та консульств. Йдеться лише про тимчасові захисні заходи для співробітників дипслужби та переведення в онлайн і дистанційну форму всюди, де це можливо. Усі продовжують працювати в режимі максимальної мобілізації. Навантаження шалене, не скрізь у нас для нього є достатні ресурси, але ми робимо все, щоб оперативно вирішувати проблеми", - цитує пресслужба міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.

Гаряча лінія МЗС для українців за кордоном працюватиме без змін та вже посилена додатковими спроможностями для обробки звернень. Поштові скриньки МЗС та закордонних дипломатичних установ України для письмових запитів продовжують працювати у цілодобовому режимі. Крім того, громадяни можуть звертатися до співробітників дипломатичної служби через повідомлення на офіційні сторінки посольств та консульств у соціальних мережах. МЗС дано спеціальне доручення опрацьовувати запити у посиленому цілодобовому режимі. Адреси сторінок для звернень можна знайти на сайтах закордонних дипломатичних установ.

Керівникам закордонних дипломатичних установ доручено опрацьовувати звернення щодо оформлення: посвідчень особи на повернення в Україну у разі необхідності повернення в Україну наступного тижня; набуття громадянства України за народженням дітям, народженим у країні перебування та у зв’язку з оформленням їм посвідчення особи на повернення в Україну у разі реальної необхідності невідкладно повернутися в Україну; віз для в’їзду в Україну для забезпечення інтересів України у сфері зовнішньої та внутрішньої політики, а також у випадках, які мають гуманітарний характер за рішенням керівника дипломатичної установи.

Додаткова інформація буде також публікуватися на сайтах закордонних дипломатичних установ та їхніх сторінках у соціальних мережах. Оперативну інформацію щодо поширення коронавірусу у світі можна відстежувати на спеціальних сторінках оперативного штабу МЗС у соціальних мережах:

Twitter: https://twitter.com/UA_MFA_Info

Facebook: https://bit.ly/2v9WUDb

Telegram: https://t.me/s/Coronavirus_Info_MFA

Рішення про скасування чи продовження тимчасового режиму роботи буде ухвалюватися додатково в залежності від динаміки розвитку пандемії Covid-19.

Як повідомлялося, МЗС України за кордоном тимчасово, на один тиждень - з неділі, 15 березня, до п’ятниці, 20 березня 2020 року включно, переходить на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян

Це пов’язано зі стрімким поширенням коронавірусної інфекції по всьому світу.

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 145 374 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 973), Італії (17 660), Ірані (11 364), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 429 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 694 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.