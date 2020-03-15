МЗС: Особливий режим для дипломатичних установ є необхідністю

Новини України:Через стрімке поширення коронавірусу закордонні дипломатичні установи будуть працювати у дистанційному режимі.

Закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень переходять на особливий режим - вони здійснюватимуть свої функції у дистанційному режимі крім форс-мажорних випадків.

Про це йдеться у роз’яснення від МЗС України у зв'язку з поширенням Covid-19, оприлюдненому сьогодні на сайті МЗС.

"МЗС України в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції по всьому світу повідомляє, що закордонні дипломатичні установи тимчасово, на один тиждень переходять на особливий режим, який передбачає дистанційну форму роботи зі зверненнями громадян та посилене опрацювання запитів громадян", - інформує дипломатичне відомство.

Особлива форма роботи передбачає, пояснили в МЗС, що дипломатичні установи за кордоном продовжать здійснювати свої функції у дистанційному режимі, крім форс-мажорних випадків, де потрібні негайні консульські дії та функції, особливо пов'язані з пандемією.

Також в МЗС нагадали, що і в період дії заборони на в'їзд в нашу країну усі громадяни України мають право на перетин державного кордону для повернення додому.