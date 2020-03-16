Верховна Рада продовжує працювати: змінюється графік

Новини України:Верховна Рада вирішила змінити графік роботи через карантин.

Верховна Рада змінює черговість пленарних і комітетських тижнів через карантинні заходи для протидії коронавірусу.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради у понеділок.

"Буде запропоновано змінити графік роботи Верховної Ради України. Верховна Рада не закривається, Верховна Рада продовжує працювати, однак ми змінюємо черговість пленарних та комітетських тижнів, і до 3 квітня 2020 року ми переходимо в режим роботи в комітетах", - сказав Разумков.

Він зазначив, що представники всіх депутатських фракцій і груп підтримали цю пропозицію.

Разумков додав, що також була досягнута домовленість з усіма представниками депутатських фракцій і груп щодо того, щоб перерахувати кошти, які передбачені на депутатську діяльність, до резервного фонду.

"Тому що, фактично, ми будемо працювати в комітетах, і ці кошти будуть направлені на забезпечення діяльності Апарату Верховної Ради України, народних депутатів і, в разі необхідності, на інші необхідні для держави напрямки фінансування", - сказав Разумков.

Раніше активісти провели під Верховною Радою акцію з вимогою припинити у парламенті режим пленарних засідань і перевести роботу депутатів у режим позачергових засідань, щоб позачергові засідання відбувалися лише щодо питань, пов’язаних з протидією коронавірусу в країні, введення надзвичайного і воєнного станів.

Співкоординатор Руху Опору Капітуляції Михайло Басараб заявив: «Ми тут, щоб вимагати у них відправити Раду на карантин, - доти, доки вся країна перебуватиме на карантині. Наша вимога: вони повинні перейти в режим позачергових засідань - тобто, припинити засідання в пленарному режимі, і збиратися лише для того, щоб вирішувати питання, пов’язані з недопущення поширення коронавірусу, та питання, пов’язані з введенням воєнного і надзвичайного станів. І жодні інші питання не можуть стояти на розгляді Верховної Ради».

За його словами, якщо депутати ВР «цього не почують - вони беруть на себе повну відповідальність за все, що буде відбуватися в країні».

Голова Київської обласної організації всеукраїнського об’єднання «Свобода» Ігор Сабій зазначив, що якщо їх не почують – активісти пізніше можуть вийти на вулиці.

«У масках, респіраторах, у хімічному захисті; будемо стояти кількома групами по 199 осіб на відстані 2 метри, щоб ніхто нам не «пришив» поширення якоїсь зарази – і будемо протестувати, відстоювати свої права», - зазначив Сабій.

Окремо Басараб наголосив, що активісти застерігають депутатів ВР від використання обмежень на масові зібрання «для приведення в Україну зради і капітуляції», і підкреслив, що «українці неодноразово доводили, що попри різні обмеження, вони готові до кінця захищати свої права і національний інтерес».

Нагадаємо, Разумков 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.