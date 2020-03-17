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Вівторок, 17.03.2020
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
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Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19

Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
09:55 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Верховна Рада ухвалила закон про штрафи за порушення умов карантину, який ввели через поширення в Україні коронавірусної хвороби.

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)".

Відповідне рішення підтримало 344 народні депутати.

Цим законом визначається створення правого підґрунтя для оперативного здійснення державою комплексу невідкладних заходів для запобігання та лікування коронавірусної хвороби.

Зокрема йдеться про проведення закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для цієї мети, без застосування процедур, передбачених законом "Про публічні закупівлі", стовідсоткову попередню оплату за такі товари, роботи та послуги, звільнення від сплати ввізного мита та ПДВ лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання, призначених для запобігання виникнення і поширення Covid-19. Контроль за цінами на лікарські засоби, товари медичного призначення та соціально значущі товари здійснюватиме уряд. Утім, такі норми матимуть тимчасовий характер.

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Закон визначає адміністративну відповідальність за неоприлюднення інформації про проведені відповідно до нього публічні закупівлі.

Водночас встановлюється адміністративна відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусом, а також підвищення кримінальної відповідальності за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Зокрема, порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених зокрема законом "Про захист населення від інфекційних хвороб", а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними захворюваннями тягне за собою накладення штрафу на громадян у сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 тис. грн), на посадових осіб – у розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ (від 34 тис. до 170 тис. грн).

Неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, а також ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, передбачених законом, тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб у сумі від семисот до тисячі НМДГ (від 11,9 тис. грн до 17 тис. грн). Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з цих правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу у сумі від тисячі до тисячі п’ятисот НМДГ (від 17 тис. грн. до 25,5 тис. грн).

Законом вносяться зміни до статті 325 Кримінального кодексу України, якими передбачено, що за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

Водночас закон запроваджує комплекс правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусу. Це зокрема, можливість роботи вдома для працівників, державних службовців і службовців органів місцевого самоврядування та надання за їх згодою відпустки; надання права власникам змінюватися режими роботи органів, закладів, підприємств, установ, організацій, зокрема, щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби; заборона на скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (на період карантину та на 30 днів після його відміни).

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Йдеться також про заборону на притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України або не змогли звернутися до територіальних органів/підрозділів Державної міграційної служби України із заявою про продовження строку перебування на території України, у зв’язку із введенням карантинних заходів; віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин; продовження строків отримання та надання адміністративних та інших послуг.

Це включає також низку заходів, спрямована на захист прав та інтересів внутрішньо переміщених осіб, недопущення припинення надання житлових субсидій, реєстрації безробітних тощо; заборону на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Уряду доручається у тижневий термін встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей Covid-19, у розмірі до 200 відсотків заробітної плати на період здійснення заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, до завершення виконання цих заходів, а також доплат окремим категоріям працівників, які забезпечують основні сфери життєдіяльності.

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Все по темі:

Законопроект, Закон, Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Верховна Рада, Денис Шмигаль, Уряд, Коронавірус, Covid-19.
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