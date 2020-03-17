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Вівторок, 17.03.2020
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Ігор Петрашко - новий міністр економіки України

Ігор Петрашко - новий міністр економіки України
11:21 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Новини України:Нардепи проголосували за призначення нового міністра економіки України.

У вівторок, 17 березня, Верховна Рада призначила міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

За відповідне рішення проголосували 243 народних депутата.

За Петрашка у Раді голосували нардепи "Слуги народу", депутатські групи "Довіра" та "За майбутнє" і позафракційні парламентарі. Проти голосували "Європейська солідарність", "ОПЗЖ". "Батьківщина" та "Голос" – утрималися.

Після голосування Петрашко склав присягу міністра.

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Кандидатуру Петрашка за засіданні представив прем'єр Денис Шмигаль.

Нардеп від "Євросолідарності" Ніна Южаніна зазначила, що Петрашко погано підготувався до виступу у Раді. Зокрема, Петрашко не представив свій економічний план.

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Верховна Рада, Минэкономики, Призначення, Игорь Петрашко.
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