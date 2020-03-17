Дмитро Разумков підписав закони з протидії коронавірусу

Новини України:Голова Верховної Ради терміново підписав ухвалені на позачерговому засіданні парламенту 17 березня Закони України.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закони для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, ухвалені на позачерговому засіданні у вівторок.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"Голова Верховної Ради Дмитро Разумков терміново підписав ухвалені на позачерговому засіданні парламенту 17 березня Закони України (зареєстровані за №№ 3219, 3220, 2538 та 2539) щодо боротьби з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 на території України. Ці закони вже передано на підпис Президенту України, після чого вони набудуть чинності", - йдеться у повідомленні.

Так, законом “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)" передбачено:

швидке проведення закупівель товарів, робіт та послуг, необхідних для боротьби з Covid-19, за спрощеною процедурою – без застосування електронних торгів, які тривають не менше 15 днів. При цьому, закупівлі залишаються прозорими – всі звіти про такі закупівлі викладаються в електронній системі ProZorrо;

ввезення лікарських засобів, призначених для боротьби з Covid-19, без мита та ПДВ – для зниження ціни на закупівлі;

надбавку медикам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання, у розмірі до 200% заробітної плати;

можливість для працівників за рішенням роботодавця працювати з дому або отримати неоплачувану відпустку протягом всієї тривалості карантину;

захист прав внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – на період карантину та на 30 днів після його відміни забороняється скасовувати довідки про взяття на облік ВПО, під час карантину заборонено заморожувати державну допомогу для ВПО;

гарантії для надання житлово-комунальних послуг на період карантину – штрафи і пеня за несплату житлово-комунальних послуг не нараховуються, заборонено зупиняти надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі, заборонене примусове виселення громадян за несплату житлово-комунальних послуг;

віднесення карантину до форс-мажорних обставин, тобто особа звільняється від відповідальності за невиконання цивільних договорів внаслідок запровадження карантину;

запровадження адміністративної відповідальності за порушення правил карантину – штраф для громадян: від 17 тис. грн до 34 тис. грн., штраф для посадових осіб: від 34 тис. грн до 170 тис. грн. Існуюча кримінальна відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням: штраф зросте з 1 700 грн до 17 000 – 51 000 грн, також можливим є арешт до 6 місяців, обмеження волі до 3 років, позбавлення волі до 3 років, а якщо такі дії спричинили загибель людей – позбавленням волі на 5-8 років;

подання електронних декларацій публічних осіб у цьому році до 1 червня (а не до 1 квітня).

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)" передбачає:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 50% середньої зарплати під час протидії Covid-19 за період перебування в спеціалізованих закладах охорони здоров'я і на самоізоляції під медичним наглядом;

з 01 березня 2020 року по 30 квітня 2020 року громадяни звільняються від відповідальності за договорами про споживчий кредит;

з 1 березня по 30 квітня 2020 року не застосовуються штрафні санкції за порушення податкового законодавства, несплату чи несвоєчасну сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ), неподання (несвоєчасне подання) звітності про сплату ЄСВ;

мораторій на проведення податкових перевірок із 18 березня до 31 травня 2020 року;

- подовження до 1 липня 2020 року терміну подання річної декларації про майновий стан і доходи;

не нараховується та не сплачується у період з 1 березня року по 30 квітня 2020 року плата за землю, податок на нерухомість;

з 1 березня по 30 квітня фізичні особи – підприємці (ФОП) звільняються від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе. При цьому, цей період зараховується до страхового стажу для виплати пенсії, іншої державної допомоги, соціального страхування;

строк обов’язкового запровадження реєстраторів розрахункових операцій для ФОП продовжується (з 1 жовтня 2020 року до 1 січня 2021 року, а для окремих видів діяльності до 1 квітня 2021 року).

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та інших товарів, які закуповуються Особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров'я" містить такі новації:

передбачено діяльність нової незалежної державної юридичної особи, що створюється МОЗ для закупівель ліків за кошти державного бюджету (Закупівельна організація);

закупівля всіх ліків відбуватиметься прозоро і в порядку, визначеному законом;

закупівельна організація зможе напряму закуповувати ліки у вітчизняних та іноземних постачальників, що усуне посередників і накручування цін;

вдосконалюється порядок реєстрації лікарських засобів в Україні – запроваджується спрощена процедура реєстрації ліків, зареєстрованих в одній із країн ЄС;

інноваційні лікарські засоби, аналогів яких немає на ринку, будуть закуповуватись через новий механізм договорів про доступ до лікарських засобів, який використовується у країнах-членах ЄС, США, інших розвинутих країнах.

Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету" визначає, що до 31 грудня 2022 року звільняються від сплати ПДВ лікарські засоби, які закуповуються Закупівельною організацією. Якщо такі лікарські засоби були використані не за їх цільовим призначенням, то посадові особи притягуються до відповідальності, а ПДВ має бути сплачено у повному обсязі.