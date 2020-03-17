Олександр Соколов - новий очільник ДБР

Новини України:Обов'язки директора Державного бюро розслідувань виконуватиме Олександр Соколов.

Олександра Соколова призначено в.о. директора Державного бюро розслідувань у зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

“У зв’язку з призначенням Ірини Венедіктової Генеральним прокурором, виконувати повноваження Директора ДБР буде заступник Директора Олександр Соколов”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що Олександр Соколов приступає до виконання повноважень із 17 березня 2020 року відповідно до частини 1 статті 10, пункту 2 частини 4 статті 10, частини 4 статті 12 Закону України “Про Державне бюро розслідувань”.

Довідка: Олексадр Соколов працював у СБУ в Харківській області, ДПА України у Запорізькій області, ДПС України у Харківської області та МВС України. У 2019 отримав ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Венедіктову з ДБР і офіційно призначив Генпрокурором.