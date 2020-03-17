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Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”

Шмигаль зустрівся з послами країн “Великої сімки”
18:35 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Урядовий портал

Новини України:Шмигаль обговорив з послами G7 роботу нового уряду в умовах епідемії коронавірусу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив з послами країн “Великої сімки” плани нового уряду України та його роботу в умовах епідемії коронавірусу. Про це він написав у своєму Telegram.

“Україна не звертатиме зі шляху реформ. Вкотре про це наголосив, цього разу на зустрічі з послами країн „Великої сімки“. Плідно обговорили з нашими міжнародними партнерами плани нового уряду та роботу в умовах складної ситуації у світі, яку спричинив коронавірус”, — наголосив Шмигаль.

За його словами, попри нелегкі виклики, уряд має намір і надалі проводити розпочаті реформи та продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

“Ми рішуче налаштовані підвищити енергоефективність і будувати діалог з інвесторами. Окремо підкреслив, що серед наших пріоритетів є і проведення ефективної приватизації. Посли країн „Великої сімки“ висловили підтримку Україні та готовність до подальшої співпраці”, — написав Шмигаль.

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Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні призначила Ігора Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за поданням про призначення від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Все по темі:

Кабмин, Денис Шмигаль, G7, Уряд, Кабінет міністрів України, Посли G7.
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