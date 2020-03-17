Суд заднім числом відхилив скаргу Марусі Звіробій

Новини України:Суд відхилив скаргу Марусі Звіробій на запобіжний захід.

Київський апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційної скарги волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському щодо призначення їй запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання. Про це повідомив адвокат Андрій Писаренко.

"Судді не відкриваючи засідання повідомили, що вони заднім числом відмовили у відкритті апеляційного провадження...", - сказав Писаренко.

Нагадаємо, Печерського районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання для Марусі Звіробій (Олені Біленькій), яку підозрюють у погрозі вбивством Президенту України Володимиру Зеленському й зобов’язав носити електронний браслет.

Волонтерці Марусі Звіробій (Олені Біленькій) повідомили про підозру за ч. 1 ст. 346 Кримінального кодексу України — щодо погрози вбивством Президенту України. 6 лютого Державне бюро розслідувань вручило їй дане повідомлення про підозру.

Нагадаємо, за попередньою інформацією, 26 жовтня 2019 року народна депутатка України Софія Федина та громадянка Маруся Звіробій, перебуваючи у Львові, здійснили онлайн-трансляцію на відеохостингу YouTube та в соціальній мережі Facebook, під час якої висловлювали погрози вбивством, адресовані Президенту України Володимиру Зеленському, пов’язані з його державною діяльністю.