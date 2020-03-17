Помер Едуард Лімонов, який мріяв захопити Україну

У віці 77 років помер письменник і політик Едуард Лімонов. Про смерть повідомив депутат Держдуми РФ Сергій Шаргунов на своїй сторінці в Facebook.
"Помер Едуард Лімонов", - написав депутат.
Едуард Веніамінович Лімонов - російський письменник, поет, публіцист, російський політичний діяч, колишній голова забороненої в Росії Націонал-більшовицької партії, голова однойменної партії і коаліції "Інша Росія".
Свого часу виступив на підтримку фільму про анексію Криму.
Нагадаємо, у зв'язку з коронавірусом РФ та Білорусь припиняє залізничне сполучення.