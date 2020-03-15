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У зв'язку з коронавірусом РФ та Білорусь припиняє залізничне сполучення

У зв'язку з коронавірусом РФ та Білорусь припиняє залізничне сполучення
13:58 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

З метою стримання епідемії призупиняється рух міжнародних пасажирських рейсів до України, яких саме, читайте у статті.

Росія та Білорусь в найближчі дні припинять залізничне сполучення з Україною у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Як повідомляється на сайті "Російських залізниць", з метою стримування епідемії з 17 березня буде закрито залізничне сполучення з Україною і Молдовою. До особливих вказівок призупиняється рух міжнародних пасажирських поїздів, причіпних і безпересадочних вагонів. Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

Тимчасово скасовується курсування наступних поїздів:

  • №65/66 Москва – Кишинів (АТ "ФПК"),

  • №5/6 Москва – Київ (Українські ж/д),

  • №23/24 Москва – Одеса (Українські ж/д),

  • № 61/62 Москва – Миколаїв (Українські ж/д), включаючи вагони Житомир-Москва,

  • №73/74 Москва – Львів (Українські ж/д), включаючи причіпні вагони Хмельницький-Москва,

  • № 95/96 Москва – Кривий Ріг (Українські ж/д), включаючи вагони Полтава – Москва, Дніпро-Москва,

  • №53/54 С. Петербург – Київ (Українські ж/д), включаючи безпересадочні вагони Харків – Санкт-Петербург, №47/48 Москва – Кишинів (Молдавські ж/д),

  • №341/342 Москва – Кишинів (Молдавські ж/д),

  • №361/362 С. Петербург – Кишинів (Молдавські ж/д), №369/370 Баку – Київ (Азербайджанські ж/д).

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Водночас, на сайті "Білоруської залізниці" повідомляється, що після рішення України про закриття міжнародного залізничного сполучення, у Мінську вирішили тимчасово призупинити курсування поїздів, безпересадкових і причіпних вагонів на низці українських маршрутів. №32/31 Київ-Рига, а також причіпного вагона Мінськ-Рига; №53/54 Київ/Харків-Санкт-Петербург;

  • №86/85 Мінськ-Київ;

  • №94/93 Мінськ-Одеса;

  • №100/99 Мінськ-Запоріжжя, а також безпересадкових вагонів Мінськ-Кишинеу;

  • №361/362 Кишинеу-Санкт-Петербург, а також безпересадкових вагонів Гродно-Санкт-Петербург;

  • №371/372 Могилів-Львів, а також причіпних вагонів Барановичі-Львів і Мінськ-Могильов;

  • №856/855 Гомель-Сновськ;

  • №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів;

  • №6309/6310 і №6315/6316 Ковель-Хотислав.

Крім того змінюється маршрут руху прикордонних поїздів №6217/6218 Барановичі-Удрицьк-Барановичі і №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболоття-Брест.

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Скасовуються і тимчасово не курсуватимуть:

  • поїзд №31/32 Київ-Рига відправленням з Києва з 16.03.2020, відправленням з Риги з 17.03.2020, а також причіпний вагон Мінськ-Рига, відправленням з Мінська і Риги 17.03.2020;

  • поїзд №54/53 Київ/Харків-Санкт‑Петербург відправленням з Києва і Харкова з 15.03.2020, відправленням із Санкт-Петербурга з 16.03.2020;

  • поїзд №86/85 Мінськ-Київ відправленням з Мінська з 15.03.2020, відправленням з Києва з 16.03.2020;

  • поїзд №94/93 Мінськ-Одеса відправленням з Мінська з 17.03.2020, відправленням з Одеси з 18.03.2020;

  • поїзд №100/99 Мінськ-Запоріжжя відправленням з Мінська з 16.03.2020, відправленням із Запоріжжя з 18.03.2020;

  • поїзда №856/855 Гомель-Сновськ-Гомель відправленням з Гомеля і Сновська з 21.03.2020;

  • поїзд №361/362 Кишинеу-Санкт-Петербург відправленням з Кишинева з 15.03.2020, відправленням із Санкт-Петербурга з 17.03.2020;

  • безпересадкові вагони в повідомленні Гродно-Санкт-Петербург курсують у складі поїздів№26/362 відправленням з Гродно з 16.03.2020;

  • безпересадкові вагони в повідомленні Гродно-Санкт-Петербург, що курсують у складі поїздів №83/7/25 відправленням із Санкт-Петербурга з 17.03.2020;

  • безпересадкові вагони в повідомленні Мінськ-Кишинеу курсують у складі поїздів №100/362 відправленням з Мінська з 16.03.2020;

  • безпересадкові вагони в повідомленні Кишинеу-Мінськ, що курсують у складі поїздів №361/99 відправленням з Кишинева з 15.03.2020;

  • прикордонний поїзд №6390/6389 Сарни-Горинь-Здолбунів відправленням від станцій Сарни і Горинь з 16.03.2020;

  • прикордонний поїзд №6309/6310 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель і Хотислав з 16.03.2020;

  • прикордонний поїзд №6315/6316 Ковель-Хотислав відправленням від станцій Ковель з 16.03.2020 і Хотислав з 17.03.2020.

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Поїзд міжнародних ліній №371 Могилів-Львів відправленням з Могильова 15.03.2020 прослідує до станції Горинь і 16.03.2020 відправиться назад по маршруту Горинь-Могильов. Надалі поїзд №371/372 Могилів-Львів-Могилів скасовується і тимчасово курсувати не буде. У свою чергу причіпний вагон Барановичі-Львів відправленням з Барановичів з 15.03.2020 і відправленням зі Львова з 16.03.2020 скасовується.

До останньої прикордонній станції скорочується маршрут прямування прикордонних поїздів Брест-Заболоття і Барановичі-Удрицьк:

  • поїзда №6342/6341 і №6344/6343 Брест-Заболоття з 16.03.2020 курсуватимуть у повідомленні Брест-Хотислав;

  • поїзд №6217/6218 Барановичі-Удрицьк з 16.03.2020 буде курсувати в повідомленні Барановичі-Горинь.

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Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавіруса COVID-19 Кабмін до 3 квітня заборонив в'їзд в Україну іноземцям та закрив регулярне міжнародне пасажирське сполучення.

З 17 березня Україна закриє пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Все по темі:

Транспорт, Росія, Білорусь, Поїзд, Коронавірус, Covid-19.
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