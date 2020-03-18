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Середа, 18.03.2020
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Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)

Зеленський: Вірус поширюється територією України не так швидко (Відео)
20:20 Сьогодні Телеграф Фото: ОПУ

Новини України:Президент України зробив чергове звернення по ситуації з коронавірусом 18 березня.

Сьогодні виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський.

“В Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус, 10 — у Чернівецькій області, 3 у Київській та один в Житомирській. Сьогодні виконуються 57 авіарейсів, які повертають додому 11,5 тис. українців. Серед них — наші громадяни, що застрягли в Австрії та на Шрі Ланці”, — сказав Президент.

З його слів, рейс із Відня вже повернув українців, частина наших громадян зі Шрі Ланки теж вже повернулась.

“Решта буде в Україні до кінця сьогоднішнього дня”, — додав Зеленський.

“Також сьогодні з Австрії до України спеціальним Президентським бортом ми забираємо 33 громадянина, серед яких 18 жінок, 5 дітей та люди літнього віку”, — додав він.

Президент повідомив також, що спільно з Польською стороною Україна працює над створенням спецпотягів для повернення громадян із Польщі.

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Також президент України Володимир Зеленський заявив, що коронавірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи.

При цьому він додав, що станом на ранок 18 березня в Україні зафіксовано 14 випадків захворювання на коронавірус. Десять - у Чернівецькій області, три в Київській та один – у Житомирській. Два з випадків, на жаль, летальні.

"Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні - брехня. Вкотре закликаю всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації - офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної ради та Офісу президента України", - зазначив президент.

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Офис Президента, ОПУ, Володимир Зеленський, Коронавірус.
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