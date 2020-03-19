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Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко подав напівпорожню декларацію

Міністр розвитку економіки Ігор Петрашко подав напівпорожню декларацію
12:57 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Міністр зазначив, що активів, доходів, нерухомості, автомобілів та цінних дарунків він немає.

Новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав майже порожню декларацію. Декраларація розміщена на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

У декларації Петрашко вказав, що в нього є двоє синів - Матвій та Максим, обоє громадяни України. А також дружина Світлана, яка є громадянкою Росії.

Згідно з даними, вказаними у декларації Петрашка, у нього немає доходів, активів, автомобіля та нерухомості. Він проживає у квартирі дружини загальною площею 90 кв. м, яка розташована у Києві.

Ігор Петрашко - новий міністр економіки України

Нагадаємо, Верховна Рада України призначила Ігора Петрашка на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за поданням про призначення від Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Министр, Декларация, Минэкономики, НАЗК, Игорь Петрашко.
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