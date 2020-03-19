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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили з послом Китаю в Україні питання боротьби з коронавірусом

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили з послом Китаю в Україні питання боротьби з коронавірусом
06:26 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Урядовці обговорили з уповноваженим послом можливості співпраці у протидії коронвірусу, а також нюанси економічного співробітництва.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорили з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном питання боротьби із поширенням коронавірусу та економічного співробітництва. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою зустрілися з послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном. Обговорили питання економічного співробітництва та боротьби обох країн з поширенням коронавірусу", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що у такий час всі країни повинні стати однією родиною.

"Поділяємо думку пана посла, що під час світової глобальної проблеми всі країни повинні консолідуватися та стати однією родиною. Щиро вдячний китайській стороні за пропозицію надати Україні екстрену гуманітарну допомогу", - зауважує Прем’єр-міністр.

Він наголосив, що також обговорювалася торгівельно-економічна співпраця між країнами.

"Обговорили також із паном Сяньжуном торгівельно-економічну співпрацю між країнами. Домовилися відновити роботу українсько-китайської міжурядової Комісії. Окремо хочу подякувати китайській стороні за незмінну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України", - підсумував він.

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МЗС, Денис Шмигаль, Дмитро Кулеба, Прем'єр-міністр, Фань Сяньжун.
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