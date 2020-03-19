Верховна Рада підтвердила відсутність Шахова на засіданні 17 березня

Новини України:Народний депутат з депутатської групи “Довіра” Сергій Шахов 18 березня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре.

Народний депутат із групи «Довіра» Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради 17 березня та не голосував. Про це повідомляє пресслужба апарату парламенту.

«У відповідь на запити засобів масової інформації щодо участі народного депутата Сергія Шахова у пленарних засіданнях повідомляємо, що зазначений політик, як раніше було повідомлено, на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня 2020 року був відсутній. Також зазначаємо, що Сергій Шахов не був присутній на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року та не голосував», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні ввечері Президент Володимир Зеленський заявив, що картка народного депутата з депутатської групи “Довіра” Сергія Шахова “голосувала” під час позачергового пленарного засідання Верховної Ради 17 березня.

Народний депутат з депутатської групи “Довіра” Сергій Шахов 18 березня повідомив, що отримав позитивний тест на коронавірус, але почувається добре. Інформацію про захворювання народного депутата на Covid-19 підтвердило Міністерство охорони здоров'я.

Водночас в Апараті ВР повідомили, що народний депутат України Сергій Шахов на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій 16 березня та на позачерговому засіданні Верховної Ради України 17 березня 2020 року був відсутній.