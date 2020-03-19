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Канада буде сприяти евакуації українців з країни

Канада буде сприяти евакуації українців з країни
19:13 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: Twitter

Новини України:Президент України та Прем'єр-міністр Канади домовились про співпрацю. Канада наголосила що допоможе Україні з медичним забезпеченням та евакуацією.

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели телефонну розмову, основною темою якої стала протидія пандемії коронавірусу та надання допомоги населенню обох країн.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зеленський висловив підтримку Трюдо та його родині, побажавши якнайшвидшого одужання від коронавірусу дружині Софі.

Він поінформував прем’єра Канади про заходи, яких вживає Україна для захисту від поширення вірусу.

Трюдо наголосив, що Канада готова надати Україні необхідне медичне обладнання та препарати. Він також пообіцяв Зеленському сприяти у вивезенні з Канади громадян України, які висловили бажання повернутися на батьківщину.

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Все по темі:

Канада, Эвакуация, Президент, Пандемия, Джастин Трюдо, Володимир Зеленський, Коронавірус, Covid-19.
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