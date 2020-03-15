Подружжя Зеленських побажало сім'ї Трюдо швидшого одужання (Фото)

Президент Володимир Зеленський разом із першою леді написали лист підтримки прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та його дружині Софі Грегуар.
У неї виявили коронавірус.
Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко у своєму Twitter.
A ray of light across the ocean... Had a pleasure to deliver this warm note of support from President @Zelenskyy & #OlenaZelenska to PM @JustinTrudeau & #SophieTrudeau pic.twitter.com/iLkaDhbaSB
— Andriy Shevchenko (@AShevch) March 14, 2020
"Шановні Софі і Джастіне,
Будь ласка, прийміть наші найщиріші слова підтримки у боротьбі з хворобою. Ми бажаємо якнайшвидше одужати та повернутися до здорового стану.
Ми віримо, що завдяки турботі та підтримці найдорожчих людей, усе має бути і буде краще.
Україна з вами!
Із побажаннями найшвидшого одужання,
Володимир Зеленський
та Олена Зеленська".
Фото: Twitter
Як відомо, візит до Канади був однією з перших офіційних іноземних поїздок Зеленського на посаді президента.
Тим часом Трюдо, який разом із дружиною перебуває на карантині, показав у Instagram, як працює з дому.
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Busy day ahead, working from home. Meetings with my cabinet, the country’s premiers, national Indigenous leaders, and more. Staying focused on you. Talk soon. Une journée occupée à travailler de la maison. Des rencontres avec mon Cabinet, les premiers ministres des provinces et territoires, les dirigeants autochtones nationaux, et bien plus encore. Vous demeurez ma priorité. On se parle bientôt.
Нагадаємо, минулого тижня коронавірус виявили у подружжя акторів - Тома Хенкса та Рити Вілсон, які нині перебувають у лікарні в Австралії.
Також на COVID-19 перевірили короля та королеву Іспанії.