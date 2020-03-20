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Боррель назвав основний інструмент зближення України та ЄС

Боррель назвав основний інструмент зближення України та ЄС
16:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: epa.eu

Новини України:Основним інструментом для зближення України з ЄС є Угода про асоціацію, вважає Боррель.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель вважає, що орієнтиром для реформ і основним інструментом для зближення України з ЄС є Угода про асоціацію.

"Угода про асоціацію між Україною та ЄС є найбільш всеосяжною угодою, яку ЄС укладає з іншою країною. Це орієнтир для українських реформ і основний інструмент зближення України та ЄС, розвитку глибших політичних зв'язків, зміцнення економічних відносин і прищеплення поваги до спільних цінностей. Ми тісно співпрацюємо над його реалізацією", - сказав Боррель.

Водночас він наголосив, що "повномасштабні та необоротні реформи потребують часу, наступності та незалежності від політичного й економічного тиску". "Ми розраховуємо на продовження співпраці з Україною на підтримку цих реформ і всіма тими, хто сповнений рішучості просувати реалізацію реформ в Україні на благо своїх громадян", - додав глава європейської дипломатії.

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Боррель також вважає, що реформа у сфері верховенства права залишається ключовою. "Ми спостерігаємо суттєвий прогрес у реформуванні Генеральної прокуратури та регулярне поповнення послужного списку розслідувань Національного антикорупційного бюро України, зокрема щодо такого важливого судового переслідування організаторів шахрайства в ПриватБанку на суму $5 млрд", - зазначив він.

Високий представник особливо наголосив, що незалежність і свобода від неналежного політичного втручання в діяльність антикорупційних і правоохоронних органів, "як і раніше, залишаються вирішальними". "Це слід брати до уваги за будь-яких інституціональних змін", - сказав Боррель.

 

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Асоциация, ЄС, Жозеп Боррель, Угода.
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