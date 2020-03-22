Скачать
Вівторок, 24.03.2020
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
На Донеччині - дефіцит із захисними костюмами для лікарів
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
США закликають перенести Олімпійські ігри 2020
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня
Що скажуть зірки знакам Зодіаку на 24 березня

Зеленський: Селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень

Зеленський: Селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень
18:06 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Скоро очікується прибуття першого літака з Китаю із засобами захисту, тестами, які будуть розподілені по регіонах.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та міськими головами щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. На нараді також були присутні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, представники профільних міністерств, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак із заступниками та міський голова Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт Президента.

«Сьогодні існує два важливих моменти: це самоізоляція та подолання паніки. Будь ласка, пояснюйте людям, що карантин – це не жарти, й навіщо він потрібен, а також згуртуйтесь у цей нелегкий час, щоб показати спільну роботу влади, щоб захистити українців. Відкладіть убік політичну боротьбу. В єднанні – наша перемога», – зазначив Зеленський.

Глава держави заявив, що задля координації зусиль та найбільш ефективної співпраці заради здоров’я українців такі селекторні наради з регіонами проводитимуться двічі на тиждень. Він закликав області та обласні центри скласти список проблем на місцях для їхнього спільного вирішення.

Уряд продовжив контракт голові "Нафтогазу України"

Шмигаль зауважив, що найбільші бюджети в регіонах для боротьби із загрозою Covid-19 є там, де поєднали надходження з обласного та місцевого бюджетів, а також залучили великий бізнес. Він закликав голів ОДА та міст долучати бізнес до закупівлі необхідної медичної бази.

«Ми, уряд, працюємо 24/7. Щодня у нас відбуваються зустрічі, такі як з представниками G7, китайського уряду, МВФ тощо. Наші міжнародні та європейські партнери підтримують нас. У деяких ситуаціях ми реагуємо на виклики швидше, ніж інші», – сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр також розповів, що проводиться моніторинг захворюваності та потреб державних закладів на основі інформації з місцевих лікарень. Він допоможе справедливо розподіляти ресурси, грамотно прогнозувати та робити замовлення у майбутньому. Очільник уряду також закликав не допустити корупційних дій і зловживань при закупівлі засобів, необхідних для протидії поширенню коронавірусу, і зазначив, що планується створення Стабілізаційного фонду для боротьби з цією інфекцією та її наслідками в Україні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Минрегион, Зеленский, Пандемия, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чим відрізняються надзвичаний стан і надзвичайна ситуація?
02 Відомий футбольний тренер захворів на коронавірус
03 Коронавірус в Україні: дані на 24 березня
04 Ракицький потрапив до расистського скандалу в Росії
05 Беленюк став Людиною року серед спортсменів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мінінфраструктури закликає перевізників відмовитись від поїздок до Туреччини
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Мороз і сонце: прогноз погоди на 24 березня
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Херсонщина отримала медичне обладнання з Китаю (Фото)
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Не забудьте перевести стрілки годинника на літній час
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся