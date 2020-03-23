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Україна засудила "президентські вибори" в грузинській Абхазії

Україна засудила "президентські вибори" в грузинській Абхазії
01:30 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора.

Україна засудила проведення "президентських виборів" на окупованій РФ території грузинської Абхазії. Про це повідомляє пресслужба МЗС у Facebook.

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує проведення так званих президентських виборів на окупованій території Абхазії, Грузія (22 березня)", - зазначається у повідомленні.

У пресслужбі додали, що Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря. "Організація незаконних «виборів» на окупованих територіях є звичною практикою Російської Федерації в її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора", - зазначили у МЗС.

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Україна незмінно підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів та закликає Російську Федерацію виконати усі положення Угоди про припинення вогню від 12 серпня 2008 року.

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Грузия, Абхазия, Україна, Президентські вибори.
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