Кабмін ліквідовує державні агенства створені урядом Гончарука

Новини України:Ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства мають упродовж місяця, керувати процесом буде Юрій Музика.

Кабінет міністрів ухвалив рішення ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства і утворити відповідні ліквідаційні комісії.

Відповідна постанова від 25 березня опублікована на Урядовому порталі.

"Кабінет міністрів України постановляє: 1. Ліквідувати Державне агентство спорту і Державне агентство розвитку молоді та громадянського суспільства. 2. Установити, що строк заявлення кредиторами своїх вимог становить один місяць", - йдеться у документі.

Також уряд постановив утворити комісії з ліквідації Державного агентства спорту і Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства.

Згідно з рішенням, головою двох комісій з ліквідації затверджено директора департаменту економіки та фінансів у сфері спорту Міністерства культури, молоді та спорту Юрія Музику.

Голові комісій уряд доручив затвердити їх персональний склад та забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з ліквідацією Державного агентства спорту і Державного агентства розвитку молоді та громадянського суспільства. Також голова комісій має поінформувати у двомісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи