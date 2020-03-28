Скачать
Субота, 28.03.2020
У США вже більше 100 тисяч хворих на коронавірус
У США вже більше 100 тисяч хворих на коронавірус
Очікується теплий день 28 березня, який пригріє на всю Україну
Очікується теплий день 28 березня, який пригріє на всю Україну
Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)
Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)
Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою
Рецепт дня: ситний смачний омлет з сьомгою

До 24 квітня буде зачинено в'їзд до Києва

До 24 квітня буде зачинено в'їзд до Києва
07:09 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Нардеп також опублікував документ, затверджений розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У рамках протидії поширенню смертельного коронавірусу в'їзд до Києва буде заборонений до 24 квітня.

Про це нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі.

Нардеп також опублікував документ, затверджений розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Конгрес США схвалив "історичний" закон на порятунок економіки

У документі наголошується, що водії та пасажири транспортних засобів повинні будуть пройти обов'язкову термометрію на в'їзді в Київ.нагадаэмо, у Києві з 12 березня ввели обмежувальні заходи у цілях попередження розповсюдження коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомими і відповідальними, оскільки від цього залежить ефективність цих заходів.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дороги, Карантин, Київ, Заборона, Надзвичайна ситуація.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Кінофестиваль "Молодість" перенесли на серпень
02 Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
03 Українські військові отримали чотири БТР-4Е
04 Конгрес США схвалив "історичний" закон на порятунок економіки
05 Окупанти гатять із заборонених мінометів
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Зеленський: Планується, що позачергова Рада збереться у понеділок
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Суду залишилося розглянути два томи у справі Труханова
Канадський пивний завод буде виробляти антисептики
Канадський пивний завод буде виробляти антисептики
В Україні зафіксовано 310 осіб інфікованих коронавірусом
В Україні зафіксовано 310 осіб інфікованих коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся