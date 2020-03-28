До 24 квітня буде зачинено в'їзд до Києва

Новини України:Нардеп також опублікував документ, затверджений розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У рамках протидії поширенню смертельного коронавірусу в'їзд до Києва буде заборонений до 24 квітня.

Про це нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко написав у своєму Telegram-каналі.

Нардеп також опублікував документ, затверджений розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У документі наголошується, що водії та пасажири транспортних засобів повинні будуть пройти обов'язкову термометрію на в'їзді в Київ.нагадаэмо, у Києві з 12 березня ввели обмежувальні заходи у цілях попередження розповсюдження коронавірусу. Міська влада закликає киян та гостей столиці бути свідомими і відповідальними, оскільки від цього залежить ефективність цих заходів.