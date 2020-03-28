Скачать
Субота, 28.03.2020
Ляшко розпорядився забезпечити теплим харчуванням лікарів
Ляшко розпорядився забезпечити теплим харчуванням лікарів
Ляшко сказав, що робити українцям без декларацій із лікарем
Ляшко сказав, що робити українцям без декларацій із лікарем
Беленюк: Скорочення видатків на спорт матиме важкі наслідки
Беленюк: Скорочення видатків на спорт матиме важкі наслідки
В ніч з суботи на неділю переводимо годинник на літній час
В ніч з суботи на неділю переводимо годинник на літній час

Україну чекає жорсткий карантин на чотири тижні

Україну чекає жорсткий карантин на чотири тижні
10:10 Сьогодні Телеграф Укринформ president.gov.ua

Новини України:У парламенті розроблено законопроект щодо "жорсткого" карантину впродовж чотирьох тижнів.

Про це розповів голова комітету ВР з питань економічного розвитку, член фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний, що ми стоїмо перед вибором: або чотири тижні жорсткого локдауну по всій країні, або чотири місяці напівзаходів - напіввідкритих, напівзакритих карантинних заходів... Питання того, що це будуть несправедливі чотири місяці, протягом яких хтось буде закритий, або ми можемо зробити справедливі чотири тижні, коли ми закриємося всі, понизимо індекс поширення до 1,3 або 0,3 за чотири тижні і тоді перезапустимось", - сказав він.

Парламентарій розповів, що робоча група вже напрацювала необхідний для такого карантину законопроєкт, та висловив сподівання, що документ буде ухвалено ближчими днями.

"Він (проєкт закону - ред.) саме про те, щоб зробити цей карантин максимально справедливим, наскільки це можливо, безболісним, безбюрократичним, безстресовим", - запевнив Наталуха.

За його словами, законопроєкт соціально орієнтований і передбачає, зокрема, захист безробітних, відтермінування платежів, перенесення термінів, автоматичне продовження соціальних виплат, звільнення від підвищення банківських кредитів, звільнення від орендних платежів для маленьких орендарів на території торговельних центрів, які були вимушені закритися.

До 24 квітня буде зачинено в'їзд до Києва

В Україні станом на 23:00 27 березня 310 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Закон, Верховна Рада, Законопроєкт, Жорсткий карантин.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Володимир Кличко подякував новим челенджем (Відео)
02 Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
03 В Італії хочуть дограти футбольний сезон до 30 червня
04 Російських олімпійських чемпіонів підозрюють у вживанні допінгу
05 Коли очікувати пік епідемії в Україні: думка експерта
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Зеленський: планується, що позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок
Зеленський: планується, що позачергове засідання Ради відбудеться в понеділок
У медиків на Тернопільщині виявили коронавірус
У медиків на Тернопільщині виявили коронавірус
Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
Ідеї леопардового манікюру на весну 2020
В Україні зафіксовано 310 осіб інфікованих коронавірусом
В Україні зафіксовано 310 осіб інфікованих коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся