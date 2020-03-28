Україну чекає жорсткий карантин на чотири тижні

Новини України:У парламенті розроблено законопроект щодо "жорсткого" карантину впродовж чотирьох тижнів.

Про це розповів голова комітету ВР з питань економічного розвитку, член фракції "Слуга народу" Дмитро Наталуха в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний, що ми стоїмо перед вибором: або чотири тижні жорсткого локдауну по всій країні, або чотири місяці напівзаходів - напіввідкритих, напівзакритих карантинних заходів... Питання того, що це будуть несправедливі чотири місяці, протягом яких хтось буде закритий, або ми можемо зробити справедливі чотири тижні, коли ми закриємося всі, понизимо індекс поширення до 1,3 або 0,3 за чотири тижні і тоді перезапустимось", - сказав він.

Парламентарій розповів, що робоча група вже напрацювала необхідний для такого карантину законопроєкт, та висловив сподівання, що документ буде ухвалено ближчими днями.

"Він (проєкт закону - ред.) саме про те, щоб зробити цей карантин максимально справедливим, наскільки це можливо, безболісним, безбюрократичним, безстресовим", - запевнив Наталуха.

За його словами, законопроєкт соціально орієнтований і передбачає, зокрема, захист безробітних, відтермінування платежів, перенесення термінів, автоматичне продовження соціальних виплат, звільнення від підвищення банківських кредитів, звільнення від орендних платежів для маленьких орендарів на території торговельних центрів, які були вимушені закритися.

В Україні станом на 23:00 27 березня 310 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Як повідомлялося, за даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражено коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.