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Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ

Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ
14:38 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Президент призначив Сергія Корнійчука начальником Генерального штабу ЗСУ. Відповідний указ також опублікований на сайті Президента.

Президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України. Відповідний указ глави держави опублікований на сайті Президента.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича головнокомандувачем Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

До цього Зеленський іншим своїм указом звільнив Хомчака з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача ЗСУ.

12 березня Президент Зеленський підписав закон “Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил)"( №3015).

Згідно із законом, з 27 березня 2020 року наберуть чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

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Відтепер на законодавчому рівні передбачено з цієї дати розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин 3-6 статті 16 цього закону, які стосувались розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Разом з тим Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня ухвалила закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)" (№3015).

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21 травня 2019 року Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - головнокомандувача Збройних сил України і призначив на цю посаду Руслана Хомчака. Генерал-лейтенант Сергій Корнійчук з травня 2019 року обіймав посаду першого заступника начальника Генштабу ЗСУ.

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Армия, Зеленский, ЗСУ, Руслан Хомчак, Призначення.
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