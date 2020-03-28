"ЄС" підготувала чотири кроки боротьби проти коронавірусу

Новини України:Станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Захист і підтримка лікарів наразі є ключовим завданням для всіх. Про це заявив співголова фракції «Європейської Солідарності» Артур Герасимов в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«У команди Петра Порошенка є конкретний план дій з чотирьох кроків. І перш за все – це захист лікарів. Ключове сьогодні – це захист лікарів в прямому сенсі цього слова. В них мають бути окуляри, маски, захисні костюми. На сьогодні цього немає. Згодом ми можемо переходити до соціального і фінансового захисту лікарів», – зауважив співголова фракції.

«Наступне – це захист, навіть порятунок людей. І не тільки медичний. Зараз треба купувати ШВЛ, купувати пульсктсметри. А маски і антисептики сьогодні мають роздаватися безкоштовно, як роблять в деяких інших країнах під час вірусу. А ми тільки чуємо про 10 мільйонів масок від прем’єр-міністра», – підкреслив політик.

«Наступне невідкладне питання сьогодні – це економічний захист людей. Дослідження показують, що у людей лише на місяць є гроші. І тут ми маємо все зробити, аби запобігти безробіттю і підтримати тих, хто втратить роботу. Крім того, держрезерв має терміново закупати продовольство, тому що треба буде підтримувати незахищені верстви населення продуктами харчування», – зауважив народний депутат.

«Не менш важливе питання – це захист економіки. І тут співпраця з МВФ вкрай надважлива, адже тільки там сьогодні, на жаль, ми можемо отримати дешеві гроші. Навіть не дешеві, а єдино можливі. І тут владі треба прийняти рішення: вони підтримують одного відомого олігарха з банком – чи вони підтримують країну», – наголосив Артур Герасимов.

«Ми маємо підтримати місцеве самоврядування, тому що вони теж сьогодні на передовій», – сказав Герасимов. Він підкреслив, що політичні рішення для порятунку країни і коронавірусу і його наслідків мають прийматися протягом 24 годин, а не тижнями.

Як повідомлялося, станом на 10:00 28 березня в Україні є 311 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. Із них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.