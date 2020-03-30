Верховна Рада зібралась на позачергове засідання

Новини України:Депутати розглянуть законопроекти щодо боротьби з коронавірусом, обмеження зарплат чиновників і зміни в Кабміні.

Верховна Рада України розпочала сьогоднішнє позачергове засідання щодо прийняття ряду законів із забезпечення протидії поширення коронавірусу, а також кадрових змін в уряді.

Так, парламентарі розпочали позачергове засідання, на якому планують розглянути низку проектів законів щодо запобігання коронавірусу, а також проекти постанов, щодо кадрових змін в уряді.

Додамо, на початку засідання було зареєстровано 292 народних депутатів. Голова ВРУ Дмитро Разумков не розпочинав засідання, доки всі нардепи не одягнули захисні маски, деякі перебувають в захисних окулярах.

Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля.