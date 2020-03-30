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Шмигаль назвав причини звільнення Ємця та Уманського

Шмигаль назвав причини звільнення Ємця та Уманського
16:36 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:Денис Шмигаль сподівається, що колишні міністри і надалі продовжать співпрацювати з командою.

Ілля Ємець та Ігор Уманський здатні реалізовувати довгострокові реформи, але наразі Україна вимагає швидких дій.

Про це написав у Telegram-каналі Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, коментуючи відставку двох міністрів.

"Наш Кабінет Міністрів працює менше місяця, проте виклики, з якими ми стикнулися, не відчував на собі жоден Уряд за останні роки. Під час режиму надзвичайної ситуації один день рахується за місяць. Ілля Ємець та Ігор Уманський професіонали, які здатні реалізовувати довгострокові реформи. Але наразі країна вимагає швидких дій. Саме тому було прийнято рішення подати до Верховної Ради постанови про звільнення міністра охорони здоров’я та міністра фінансів", - написав Прем’єр.

Він висловив сподівання, Ємець і Уманський надалі продовжать допомагати команді.

Нагадаємо, раніше сьогодні Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3281 про звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України.

Крім того, 30 березня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови №3283 про звільнення Іллі Ємця з посади Міністра охорони здоров’я України.

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Все по темі:

Кабмин, МОЗ, Игорь Уманский, Денис Шмигаль, Мінфін, Прем'єр-міністр, Ілля мець.
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