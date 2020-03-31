Скачать
Вівторок, 31.03.2020
Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару
Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару
Ринок землі: у Зеленського прокомментували рішення Ради
Ринок землі: у Зеленського прокомментували рішення Ради
Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця
Найкращий в березні: НОК визначився зі спортсменом місяця
Князь Монако поборов коронавірус
Князь Монако поборов коронавірус

Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару

Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару
21:48 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм катарським колегою Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані.

Україна вдячна Катару за допомогу у поверненні громадян України з цієї країни, а також з Індонезії та Таїланду – транзитом через Доху.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у телефонній розмові із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані, повідомляє пресслужба МЗС.

"Оперативні та компетентні рішення катарських партнерів сприяли безпечному поверненню українських громадян додому", - зазначив Кулеба.

США надасть медичну та гуманітрну допомогу Україні для боротьби з пандемією

На його переконання, Катар і Україна мають і надалі розвивати співпрацю, насамперед, збільшуючи катарські інвестиції в економіку України та обсяги двосторонньої торгівлі.

Керівник зовнішньополітичного відомства підтвердив запрошення Президента Володимира Зеленського на адресу еміра Катару здійснити візит в Україну.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Катар, МЗС, Эвакуация, Вирус, Карантин, Пандемия, Дмитро Кулеба, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Собчак зізналась шанувальникам, що перехворіла коронавірусом
02 Павлов поділився думками щодо співпраці збірної з Шевченком
03 Семиразовий чемпіон Словаччини заявив про ліквідацію клубу
04 "Караоке на дивані": Кондратюк вигадав, чим українці займуться на карантині
05 Домашні концерти: Евробачення запустило новий проект на YouTube
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву
Земельна реформа в Україні: посли G7 зробили заяву
Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
Тимошенко та ще двоє депутатів хочуть скасувати рішення Ради про відкриття ринку землі.
Коронавірус в Україні: кількість хворої молоді
Коронавірус в Україні: кількість хворої молоді
Україна на карантині: вагітна співачка розповіла про основні труднощі
Україна на карантині: вагітна співачка розповіла про труднощі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся