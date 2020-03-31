Евакуація українців: Кулеба подякував владі Катару

Новини України:Дмитро Кулеба поспілкувався зі своїм катарським колегою Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані.

Україна вдячна Катару за допомогу у поверненні громадян України з цієї країни, а також з Індонезії та Таїланду – транзитом через Доху.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у телефонній розмові із заступником прем’єр-міністра, міністром закордонних справ Держави Катар Шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом бін Джассімом Аль Тані, повідомляє пресслужба МЗС.

"Оперативні та компетентні рішення катарських партнерів сприяли безпечному поверненню українських громадян додому", - зазначив Кулеба.

На його переконання, Катар і Україна мають і надалі розвивати співпрацю, насамперед, збільшуючи катарські інвестиції в економіку України та обсяги двосторонньої торгівлі.

Керівник зовнішньополітичного відомства підтвердив запрошення Президента Володимира Зеленського на адресу еміра Катару здійснити візит в Україну.