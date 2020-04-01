Рада буде блокувати закон про земельний ринок

Новини України:Нові постанови подали депутати Сергій Тарута, Андрій Пузійчук, Михайло Волинець та Володимир Кабаченко.

У Верховній Раді сьогодні зареєстровано ще чотири проекти постанов, шо блокують підписання закону про ринок землі. Про це свідчить інформація на сайті ВР. Зокрема, 1 квітня до Ради надійшли 4 проекти постанов, присвячених скасуванню рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проекту Закону про запуск в Україні земельного ринку (№2178-10 від 10.10.2019).

Нові постанови подали депутати Сергій Тарута (2178-10-П5), Андрій Пузійчук (2178-10-П6), Михайло Волинець (2178-10-П7) та Володимир Кабаченко (2178-10-П8).

Напередодні у Верховній Раді України зареєстрували 5 проектів постанов, які блокують підписання закону про ринок землі. Таким чином, наразі цих постанов вже дев’ять.

Нагадаємо, 31 березня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" (№ 2178-10). Закон підтримали 259 народних депутатів. Закон про запуск ринку землі необхідно було ухвалити для отримання Україною кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Як заявив 27 березня президент Володимир Зеленський, влада домовились з керівництвом МВФ, що після ухвалення парламентом законів про банківське регулювання і про запуск ринку землі Україна впродовж близько 15 днів отримає від фонду перший транш - 1,75-2 млрд доларів.