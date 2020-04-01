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Чи може Україна та Грузія стати членами НАТО

Чи може Україна та Грузія стати членами НАТО
17:27 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Представниця США в Альянсі посол Кей Бейлі Гатчісон запевняє, що підтримка України щодо реагування на російську агресію не припинятиметься.

У Сполучених Штатах Америки заявили про налаштованість щодо майбутнього вступу України і Грузії до НАТО. Про це представниця США в Альянсі посол Кей Бейлі Гатчісон повідомила під час відеоконференції для журналістів.

Зокрема, її запитали, що означає вступ Північної Македонії до НАТО для таких країн-аспірантів як Грузія, Україна та Боснія і Герцеговина.

"Ми налаштовані, аби усі ці країни стали майбутніми членами НАТО", - заявила Гатчісон. Вона нагадала, що постійні представники країн-членів Альянсу відвідували Грузію і Україну. За словами посла, в НАТО хочуть, аби втілення реформ в Україні і Грузії продовжувалось й надалі, а також, щоб відбулося відновлення контролю над окупованими Росією частинами їхніх суверенних територій.

"Ми хочемо, аби їхні реформи просувались далі, щоб вони мали перевагу над російською дезінформацією, щоб фактично було забезпечено відновлення їхнього контролю над кордонами в окремих частинах цих країн. Росія має дозволити цим країнами мати власне суверенне управління, власну суверенну територію і кордони", - наголосила Гатчісон.

"Ми дуже налаштовані допомагати Грузії і Україні продовжувати відповідати на російську агресію, під час якої були захоплені частини їхніх територій.І ми не збираємося послаблювати ці зусилля", - запевнила посол.

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Також вона зазначила, що Альянс дотримується політики відкритий дверей, і про саме дієвість цієї політику свідчить вступ Північної Македонії. Гатчісон підкреслила, що Україні і Грузії надається допомога, і завтра, 2 квітня, на засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО обговорюватиметься пакет підтримки для України та Грузії.

"Я вірю, що міністри закордонних справ схвалять пакет, який продовжить нарощувати нашу підтримку і допомогу для Грузії та України", - підсумувала дипломат.

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США, НАТО, Грузия, Посол, Україна.
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