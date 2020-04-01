У період карантину Укрзалізниця буде безкоштовно перевозити правоохоронців

Новини України:АТ "Укрзалізниця" у період карантину безкоштовно підвозитиме правоохоронців до робочих місць службовими поїздами.

"У період карантину залізничники підвозитимуть працівників Національної поліції до місць роботи своїми службовими поїздами. Таке рішення було прийнято керівництвом акціонерного товариства та погоджено з Міністерством інфраструктури. Усі витрати з організації перевезень компанія бере на себе. Проїзд для Нацполіції безкоштовний", - йдеться у повідомленні.

Підставою для проїзду правоохоронців є службове посвідчення. Обов'язковою умовою є також наявність засобів індивідуального захисту, зокрема маски або респіратора та рукавичок.

Наразі курсує цілий перелік службових поїздів для підвозу залізничників до своїх робочих місць. Такі маршрути організовані на всіх залізницях, крім Львівської та Південної, де підвіз працівників здійснюється автотранспортом.

В Укрзалізниці нагадали, що з 31 березня запущена соціальна програма з безкоштовного перевезення медиків службовими поїздами.

Як повідомляв Укрінформ, 16 березня 2020 року Кабінет міністрів України заборонив міжміські перевезення та масові заходи по всій Україні.

Згідно з постановою уряду, з 18 березня 2020 року до окремого рішення в Україні заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішніх сполучень (приміському, міському, регіональному та далекому).

Кабмін до 24 квітня запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію і продовжив карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.