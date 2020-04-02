У Генпрокурора Венедіктової новий заступник

Новини України:Генеральний прокурор Ірина Венедіктова представила колективу Офісу свого нового заступника - Ігоря Мустецу.

Про це УНН повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора (ОГП).

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у четвер, 2 квітня 2020 року, представила колективу Офісу Генерального прокурора свого заступника – Ігоря Мустецу", - повідомили в ОГП.

Також Венедіктова повідомила, за якими напрямами він буде працювати, відповідно до розподілу обов’язків між заступниками Генерального прокурора.

Додамо, на сайті ОГП наразі не вказано, хто є першим заступником Генпрокурора. Водночас не уточняється, чи Мустеца - перший заступник.

Нагадаємо, 27 березня Венедіктова уже представляла своїх інших нових заступників.