Стало відомо, хто у ВР заразився та хто одужав від коронавірусу

Новини України:За інформацією депутата, двоє з них вже одужали.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявляє про підтверджений коронавірус у 8 його колег по парламенту. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«На сьогодні за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання на COVID-19, у Верховній Раді України підтверджено випадки зазначеної хвороби у народних депутатів: Борт В.П. - "ОПЗЖ", Ватрас В.А. - "Слуга народу", Горбенко Р.О. - "Слуга народу" (одужав), Кисельов І.П. - "ОПЗЖ", Лукашев О.А. - "ОПЗЖ", Рудик С.Я. - позафракційний, Скороход А. К.- позафракційна, Шахов С.В. - "Довіра" (одужав)", - йдеться в повідомленні.

Також за словами Качури, встановлено, що зі Скороход контактували Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко, Ольга Саладуха (всі зі "Слуги народу"), Володимир В'ятрович, Ніна Южаніна і Ахтем Чийгоз (всі з "Європейської солідарності").