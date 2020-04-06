Стало відомо, хто у ВР заразився та хто одужав від коронавірусу

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Понеділок, 06.04.2020
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18:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:За інформацією депутата, двоє з них вже одужали.

Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявляє про підтверджений коронавірус у 8 його колег по парламенту. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі.

«На сьогодні за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання на COVID-19, у Верховній Раді України підтверджено випадки зазначеної хвороби у народних депутатів: Борт В.П. - "ОПЗЖ", Ватрас В.А. - "Слуга народу", Горбенко Р.О. - "Слуга народу" (одужав), Кисельов І.П. - "ОПЗЖ", Лукашев О.А. - "ОПЗЖ", Рудик С.Я. - позафракційний, Скороход А. К.- позафракційна, Шахов С.В. - "Довіра" (одужав)", - йдеться в повідомленні.

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Також за словами Качури, встановлено, що зі Скороход контактували Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко, Ольга Саладуха (всі зі "Слуги народу"), Володимир В'ятрович, Ніна Южаніна і Ахтем Чийгоз (всі з "Європейської солідарності").

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Все по темі:

Карантин, Пандемия, Верховна Рада, Депутати, Зараження, Коронавірус.
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