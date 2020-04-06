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Призов жителів Криму називають "воєнним злочином"

Призов жителів Криму називають "воєнним злочином"
20:08 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини України:Як зауважують у представництві президента України в АРК, те, що призов відбувається під час пандемії, ставить під загрозу життя і здоров'я людей.

У Представництві президента України в Автономній Республіці Крим наголосили на тому, що призов жителів окупованого півострова на військову службу до російської армії є системним воєнним злочином.

Як повідомляє відомство на своїй Facebook-сторінці, на тимчасово окупованій території АРК Росія розпочала весняний призов громадян на військову службу. Всього з території півострова планується відібрати і направити для проходження військової служби близько 3,3 тис. осіб.

При цьому більшість з них відправлять за межі півострова до військових частин Південного та інших військових округів держави-окупанта. "Наголошуємо, що такі дії Російської Федерації є системним воєнним злочином, а те, що призов відбувається під час пандемії, - ставить під загрозу життя і здоров‘я людей.

Нагадуємо, що проведення призову жителів окупованих територій до лав збройних сил держави-окупанта, а також безперервна пропаганда служби в ЗС РФ на території Криму порушують ст. 51 Конвенції про захист цивільного населення під час війни (Четвертої Женевської Конвенції), а переміщення громадян України з окупованої території на територію РФ порушує ст. 49 цієї Конвенції", - йдеться в повідомленні.

У представництві також нагадали, що незаконна призовна кампанія Російської Федерації в Криму і кримінальне переслідування кримських чоловіків за ухилення від призову були засуджені світовою спільнотою, зокрема в резолюції Генасамблеї ООН. Зазначається, що прокуратура АРК спільно з правозахисними організаціями направили до Міжнародного кримінального суду повідомлення про воєнні злочини РФ у Криму, серед яких зазначений і примусовий призов до лав збройних сил держави-окупанта.

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"Звертаємося до кримчан, які не хочуть йти в армію РФ і отримати кримінальний термін за ухилення, з проханням повідомляти про факти незаконного призову та проходження служби. Адже зібрані докази допоможуть у роботі з припинення незаконного призову в Криму на міжнародному рівні", - закликали у відомстві. 

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Армия, Крим, Призов, Кримський півострів, Військомат.
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