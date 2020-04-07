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Зеленський вніс зміни до складу РНБО

Зеленський вніс зміни до складу РНБО
18:09 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент Володимир Зеленський ввів до складу Ради нацбезпеки та оборони міністра фінансів Сергія Марченка та затвердив у її складі головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Відповідний указ № 133/2020 опублікований на сайті Президента.

Зокрема, в документі Президент постановив увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України міністра фінансів України Сергія Марченка. Крім того, зі складу РНБО Зеленський вивів ексміністра Ігоря Уманського.

Також Президент затвердив у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Руслана Хомчака - головнокомандувача Збройних сил України.

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Як повідомлялося, 28 березня Президент Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройних сил України.

30 березня Верховна Рада звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і призначила Марченка на цю посаду.

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Президент, Марченко, Зеленский, РНБО, Хомчак.
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