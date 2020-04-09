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На Великодні свята карантин пом'якшувати не будуть

На Великодні свята карантин пом'якшувати не будуть
01:23 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новини України:Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією метою вже розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами.

Пом’якшення карантинних заходів, особливо з урахуванням Великодніх свят, коли існує загроза скупчення людей і чимало українців повертаються додому на святкування, наразі неможливе. Згоди про це дійшли учасники традиційної нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з коронавірусом, повідомляє пресслужба глави держави.

"Карантин – це те, що нас рятує. Завдяки тому, що ми запровадили його вчасно, поширення коронавірусу відбувається не так швидко. Ми бачимо, що багато українців відповідально ставляться до карантину, хоча це нелегко. Ми ж маємо бути відповідальними щодо людей і зробити все, аби полегшити їхнє життя у цей час", – сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією метою вже розроблені програми виплат людям з найнижчими доходами.

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"Вже відучора ми почали додаткові виплати пенсіонерам, яким за 80. З наступного тижня будемо доплачувати по 1000 гривень тим, у кого пенсія нижча 5000 гривень. І до кінця квітня ці гроші отримають усі такі пенсіонери", – зазначив Шмигаль.

Крім того, за дорученням Президента уряд класифікував категорії населення, яким буде надана додаткова допомога. Йдеться, зокрема, про безробітних, малозабезпечені родини з дітьми, малий та середній бізнес.

Як повідомлялось, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 52 летальні, 35 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 206 нових випадків.

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Зеленский, Карантин, Україна, Коронавірус, Піндемія.
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