Шмигаль: Карантин у квітні не послаблюватимуть

Новини України:Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що РНБО підготувала проєкт щодо пом’якшення карантину з 14 квітня.

Уряд не планує послаблювати карантинні заходи у квітні, як про це повідомили деякі ЗМІ. На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у середу.

«Це точно не буде зроблено 14 квітня, як було розповсюджено у деяких фейкових ЗМІ, які розійшлося учора по інформаційних каналах в Україні», - заявив Шмигаль.

За його словами, уряд не має наміру відступати від тих заходів, які запланував до 24 квітня. "Найімовірніше, (карантин - ред.) буде продовжений до початку травня. У травні за умови позитивної динаміки ми запустимо економіку за визначеним планом, який буде додатково повідомлений урядом", - сказав Шмигаль.

Проте у Раді національної безпеки і оборони це спростували, а секретар РНБО Олексій Данілов назвав такі повідомлення у ЗМІ «безвідповідальною дезінформацією й елементом інформаційної спецоперації, яка реалізується проти нашої країни з метою дестабілізації ситуації».