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Для міністра охорони здоров'я назначили трьох заступників

Для міністра охорони здоров'я назначили трьох заступників
20:25 Сьогодні Телеграф УНИАН moz.gov.ua

Новини України:Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Кабінет міністрів України призначив Олену Теряєву першим заступником міністра охорони здоров’я, а також Світлану Шаталову та Ірину Микичак заступниками.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, повідомила прес-служба МОЗ.

Зазначається, що Теряєва відповідатиме, зокрема, за реформування системи охорони здоров'я, а також за налагодження та координацію процесів у відомстві.

Шаталова відповідатиме за фінансово-економічний напрям, інвестиції, аудит, а також взаємодію з підприємствами, які в управлінні відомства.

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Микичак, як повідомили в МОЗ, є співзасновницею та координатором реалізації ряду успішних міжнародних проектів співпраці зі Світовим банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я.

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МОЗ, Заступник міністра, Міністр охорони здоров'я, Охорона Здоров'я.
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