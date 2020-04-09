В ОП Зеленського обговорювали запровадження надзвичайного стану

Новини України:В ОП наголосили, що нині запроваджена надзвичайна ситуація, і у владі вважають вжиті заходи достатніми.

Заступник голови Офісу Президента України Кирило Тимошенко заявив, що введення надзвичайного стану обговорювали з президентом.

Такий варіант розглядається, якщо влада буде не в змозі без надзвичайного стану зупинити поширення коронавірусу. Надзвичайний стан – це заходи, які допоможуть контролювати ситуацію і стежити, щоб людина залишалася вдома, наголосив Кирило Тимошенко.

Щодо введення такого стану він зазначив, що "така можливість завжди є". Втім, підкреслив заступник голови ОП, нині введена надзвичайна ситуація, і у владі вважають вжиті заходи достатніми.

"Але ж все одно, ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють в парку. Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони залишалися вдома, менше гуляли та були завжди в масках", – каже Тимошенко. Крім того, він розповів про координаційні наради з Міністерством охорони здоров'я.

За його словами, МОЗ разом з науковцями розробили оптимістичний, негативний і середній сценарії поширення коронавірусу. "Я зараз не буду озвучувати цифри, тому що за них має відповідати МОЗ.

Втім у порівнянні з іншими країнами ми зараз йдемо по оптимістичному сценарію розвитку подій", – розповів заступник голови Офісу президента.